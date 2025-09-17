Ракеты для Patriot и Himars: Зеленский рассказал, что будет в первых пакетах помощи за деньги НАТО

Президент Владимир Зеленский говорит, что в двух пакетах в рамках поддержки Prioritized Ukraine Requirements List будут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars.

Источник: глава государства во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что Украина получила $2 млрд специально для программы PURL.

Реклама:

"Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет $3-3,5 уже млрд. Первые два пакета по $500 млн", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, что будет в этих пакетах, Зеленский сказал, что они будут содержать ракеты для противовоздушной обороны.

"В этих пакетах, я не буду говорить всех деталей, точно будут ракеты для Patriot и Himars", – отметил украинский президент.

РЕКЛАМА:

Предыстория: