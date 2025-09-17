Ракеты для Patriot и Himars: Зеленский рассказал, что будет в первых пакетах помощи за деньги НАТО
Президент Владимир Зеленский говорит, что в двух пакетах в рамках поддержки Prioritized Ukraine Requirements List будут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars.
Источник: глава государства во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, цитирует "Европейская правда"
Детали: Зеленский заявил, что Украина получила $2 млрд специально для программы PURL.
"Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет $3-3,5 уже млрд. Первые два пакета по $500 млн", – сказал он.
На уточняющий вопрос о том, что будет в этих пакетах, Зеленский сказал, что они будут содержать ракеты для противовоздушной обороны.
"В этих пакетах, я не буду говорить всех деталей, точно будут ракеты для Patriot и Himars", – отметил украинский президент.
Предыстория:
- Агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине по новому механизму, согласно которому оружие финансируется за счет европейских членов НАТО.
- О каких конкретно видах оружия идет речь, пока неизвестно. Постоянным приоритетом Украины являются ракеты-перехватчики для систем ПВО, в частности американского Patriot.
- Европейские государства в целом пообещали выделить около 2 миллиардов долларов на этот механизм. В Альянсе надеются привлечь в общей сложности до 10 миллиардов долларов.
- 17 сентября в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Вашингтон согласовал первую партию американского оружия для Украины.