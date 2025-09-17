Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Ціна одного року війни це $120 млрд, половину треба десь знайти

Тетяна ОлійникСереда, 17 вересня 2025, 19:17
Зеленський: Ціна одного року війни це $120 млрд, половину треба десь знайти
Пресконференція Зеленського та Метсоли. Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у 2026 році Україна має витратити 120 мільярдів доларів на війну.

Джерело: Зеленський під час пресконференції із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою

Пряма мова: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП). 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік".

Реклама:

Деталі: Зеленський додав, що завершення війни є пріоритетом для України.

Пряма мова: "У Будь-якому випадку, план А – це завершити війну, план Б – 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, треба буде так багато коштів протягом 10 років, але в будь-якому випадку ви повинні розуміти об'єм цього питання".

Зеленськийросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
Усі новини...
Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ
Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Команди працюють
Зеленський: Ціна одного року війни це $120 млрд, половину треба десь знайти
Останні новини
02:04
Трамп сподівається на співпрацю з лідером Китаю для припинення війни Росії проти України
01:36
Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за "Signal-гейтом", послом в ООН
01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
00:42
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
00:24
Радбез ООН відновив "ядерні" санкції проти Ірану
23:54
Новини економіки 19 вересня: Україна частково відкриває експорт зброї, у РФ зростає дефіцит пального
23:47
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
23:26
Трамп запросив Ердогана в Білий дім, говоритимуть і про F-35 для Туреччини
23:08
Народжений без рук німецький валторніст Фелікс Клізер бере участь в інклюзивних концертах в Україні: інтерв'ю
22:54
Японська NSG Group і NovaSklo побудують найбільший в Україні завод з виробництва скла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: