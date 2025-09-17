Зеленский: Цена одного года войны составляет $120 млрд, половину нужно где-то найти

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в 2026 году Украина должна потратить 120 миллиардов долларов на войну.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой

Прямая речь: "Цена этой войны на данный момент является вызовом для нас. Цена одного года – это 120 миллиардов (долларов – УП). 60 миллиардов дает украинский бюджет. А 60 мне нужно найти на следующий год".

Детали: Зеленский добавил, что завершение войны является приоритетом для Украины.

Прямая речь: "В любом случае, план А – это завершить войну, план Б – 120 миллиардов. И это большой вызов. Я не говорю, что нам нужно будет в мирное время, то есть во время прекращения огня или во время гарантий безопасности, нужно будет так много средств в течение 10 лет, но в любом случае вы должны понимать объем этого вопроса".