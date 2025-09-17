Рятувальники другу добу гасять пожежу на острові Хортиця

пожежа на Хортиці. фото ДСНС

Вогнеборці другу добу поспіль ліквідовують масштабну пожежу на острові Хортиця біля Запоріжжя.

Джерело: управління ДСНС України у Запорізькій області

Деталі: Загоряння сталося 16 вересня та охопило лісову підстилку, суху траву, повалені дерева та чагарники у кількох осередках.

Рятувальники зазначають, що гасіння ускладнюють велика протяжність фронту пожежі, важкодоступний рельєф місцевості та пориви вітру.

Для виявлення нових осередків вогню та координації дій фахівці ДСНС застосовують безпілотний літальний апарат.

Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучено 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.