Спасатели вторые сутки тушат пожар на острове Хортица
Среда, 17 сентября 2025, 21:33
Пожарные вторые сутки подряд ликвидируют масштабный пожар на острове Хортица возле Запорожья.
Источник: управление ГСЧС Украины в Запорожской области
Детали: Возгорание произошло 16 сентября и охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких очагах.
Спасатели отмечают, что тушение затрудняют большая протяженность фронта пожара, труднодоступный рельеф местности и порывы ветра.
Для выявления новых очагов огня и координации действий специалисты ГСЧС применяют беспилотный летательный аппарат.
От ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлечено 50 спасателей и 12 единиц техники.