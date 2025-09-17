Спасатели вторые сутки тушат пожар на острове Хортица

пожар на Хортице. фото ГСЧС

Пожарные вторые сутки подряд ликвидируют масштабный пожар на острове Хортица возле Запорожья.

Источник: управление ГСЧС Украины в Запорожской области

Детали: Возгорание произошло 16 сентября и охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких очагах.

Спасатели отмечают, что тушение затрудняют большая протяженность фронта пожара, труднодоступный рельеф местности и порывы ветра.

Для выявления новых очагов огня и координации действий специалисты ГСЧС применяют беспилотный летательный аппарат.

От ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлечено 50 спасателей и 12 единиц техники.