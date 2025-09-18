Відновлення живлення після атаки РФ на залізницю досі триває: рейси курсують із затримками

Частина рейсів, які курсували із затримкою після нічного обстрілу росіянами залізничної інфраструктури, вже наближаються до своїх кінцевих станцій. Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, ще добу затримки поїздів зберігатимуться.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: Частина рейсів із найбільшою затримкою, що були вимушені прямувати в обʼїзд пошкодженої ділянки, вже наближаються до своїх кінцевих станцій. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть із затримками".

Реклама:

Зокрема, пасажирів поїзда №119/120 Дніпро — Хелм вже чекають в Хелмі 6 автобусів до Любліна та Варшави.

Пасажири 6 поїздів дніпровського напрямку, які мали найбільший час затримки, отримали ~1500 порцій їжі.

Дослівно: "Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами, які заздалегідь підготували залізничники.

614РЕКЛАМА:

До остаточного відновлення інфраструктури затримки поїздів зберігатимуться і завтра, особливо це стосується поїздів з довгими маршрутами, що курсують через пошкоджену ділянку".

Деталі: Пасажирів закликали слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках УЗ та перевіряти сповіщення в застосунку Укрзалізниці.

Пасажири поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя — Київ прибудуть до Києва із суттєвим запізненням і зможуть очікувати на вокзалі закінчення комендантської години.

Нагадаємо: