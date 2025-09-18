Возобновление питания после атаки РФ на железную дорогу продолжается: рейсы курсируют с задержками

Часть рейсов, курсировавших с задержкой после ночного обстрела россиянами железнодорожной инфраструктуры, уже приближаются к своим конечным станциям. Возобновление питания в районе атакованных подстанций продолжается, еще сутки задержки поездов будут сохраняться.

Источник: прессслужба "Укрзализныци"

Детали: Часть рейсов с наибольшей задержкой, вынужденных направляться в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать с задержками.

В частности, пассажиров поезда №119/120 Днепр — Хелм уже ждут в Хелме 6 автобусов в Люблин и Варшаву. Пассажиры 6 поездов днепровского направления, имевшие наибольшее время задержки, получили 1500 порций пищи.

Дословно: "Восстановление питания в районе атакованных подстанций продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами, которые заранее подготовили железнодорожники. До окончательного восстановления инфраструктуры задержки поездов будут сохраняться и завтра, особенно это касается поездов с длинными маршрутами, курсирующими через поврежденный участок.

Детали: Пассажиров призвали следить за обновлениями на официальных страницах УЗ и проверять уведомления в приложении Укрзализныци.

Пассажиры поезда Интерсити+ №731 Запорожье — Киев прибудут в Киев с опозданием и смогут ожидать на вокзале окончания комендантского часа.

