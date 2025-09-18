Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возобновление питания после атаки РФ на железную дорогу продолжается: рейсы курсируют с задержками

Алена МазуренкоЧетверг, 18 сентября 2025, 00:42
Возобновление питания после атаки РФ на железную дорогу продолжается: рейсы курсируют с задержками
фото: УЗ

Часть рейсов, курсировавших с задержкой после ночного обстрела россиянами железнодорожной инфраструктуры, уже приближаются к своим конечным станциям. Возобновление питания в районе атакованных подстанций продолжается, еще сутки задержки поездов будут сохраняться.

Источник: прессслужба "Укрзализныци"

Детали: Часть рейсов с наибольшей задержкой, вынужденных направляться в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать с задержками.

Реклама:

В частности, пассажиров поезда №119/120 Днепр — Хелм уже ждут в Хелме 6 автобусов в Люблин и Варшаву. Пассажиры 6 поездов днепровского направления, имевшие наибольшее время задержки, получили 1500 порций пищи.

Дословно: "Восстановление питания в районе атакованных подстанций продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами, которые заранее подготовили железнодорожники. До окончательного восстановления инфраструктуры задержки поездов будут сохраняться и завтра, особенно это касается поездов с длинными маршрутами, курсирующими через поврежденный участок.

Детали: Пассажиров призвали следить за обновлениями на официальных страницах УЗ и проверять уведомления в приложении Укрзализныци.

РЕКЛАМА:

Пассажиры поезда Интерсити+ №731 Запорожье — Киев прибудут в Киев с опозданием и смогут ожидать на вокзале окончания комендантского часа.

Напомним:

  • Ночью 17 сентября глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил о задержке поездов на Днепровском направлении из-за вражеской атаки и обесточивания как ее следствия.

Укрзализныцяракетный ударжелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Укрзализныця
Ряд поездов будет курсировать по измененному маршруту из-за последствий атаки РФ
Армия РФ совершила очередную "комплексную атаку на железную дорогу" – руководитель УЗ
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: