Трамп заявив, що рух "Антифа" є терористичною організацією

Альона Мазуренко Четвер, 18 вересня 2025, 04:53
Дональд Трамп, фото: AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про нові дії проти лівих груп після вбивства правого політичного активіста Чарлі Кірка, назвавши антифашистський рух "Антифа" "терористичною організацією".

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social, якого цитує Reuters

Деталі: Зокрема, він заявив, що "визначає" рух терористичною організацією.

"Я також наполегливо рекомендую ретельно розслідувати тих, хто фінансує ANTIFA, відповідно до найвищих правових стандартів та практик", – написав Трамп.

Експерти вважають, що "Антифа" – це слабо організований ідеологічний рух без чіткої структури керівництва чи ієрархії. Через день після того, як прокурори оприлюднили офіційні звинувачення проти підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, не з'явилося жодних доказів, що пов'язують 22-річного Тайлера Робінсона з будь-якою зовнішньою групою. Також залишаються питання щодо його точних мотивів.

Трамп та високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів до вбивства Кірка.

Критики кажуть, що Трамп використовує вбивство Кірка як привід для придушення політичних опонентів.

Нагадаємо:

  • Трамп вперше висунув ідею такого визначення для "Антифа" у 2020 році на тлі жорстоких загальнонаціональних протестів у США після вбивства поліцією Джорджа Флойда в Міннеаполісі.
  • У 2021 році Трамп звинуватив "людей Антифа" у штурмі Капітолію, хоча існують чіткі відео та документальні докази, які свідчать про те, що нападники в основному були прихильниками Трампа.
  • В американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня 2025 року вистрелили під час його виступу в кампусі університету Валлі у штаті Юта. Згодом він помер.
  • 12 вересня Трамп заявив, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві консервативного політичного активіста Чарлі Кірка.

