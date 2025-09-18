Трамп заявив, що рух "Антифа" є терористичною організацією

Президент США Дональд Трамп заявив про нові дії проти лівих груп після вбивства правого політичного активіста Чарлі Кірка, назвавши антифашистський рух "Антифа" "терористичною організацією".

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social, якого цитує Reuters

Деталі: Зокрема, він заявив, що "визначає" рух терористичною організацією.

Реклама:

"Я також наполегливо рекомендую ретельно розслідувати тих, хто фінансує ANTIFA, відповідно до найвищих правових стандартів та практик", – написав Трамп.

Експерти вважають, що "Антифа" – це слабо організований ідеологічний рух без чіткої структури керівництва чи ієрархії. Через день після того, як прокурори оприлюднили офіційні звинувачення проти підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, не з'явилося жодних доказів, що пов'язують 22-річного Тайлера Робінсона з будь-якою зовнішньою групою. Також залишаються питання щодо його точних мотивів.

Трамп та високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів до вбивства Кірка.

614РЕКЛАМА:

Критики кажуть, що Трамп використовує вбивство Кірка як привід для придушення політичних опонентів.

Нагадаємо: