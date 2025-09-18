Трамп заявил, что движение "Антифа" является террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил о новых действиях против левых групп после убийства правого политического активиста Чарли Кирка, назвав антифашистское движение "Антифа" "террористической организацией".

Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social, которого цитирует Reuters

Детали: В частности, он заявил, что "определяет" движение террористической организацией.

"Я также настоятельно рекомендую тщательно расследовать тех, кто финансирует ANTIFA, в соответствии с высокими правовыми стандартами и практиками", - написал Трамп.

Эксперты считают, что "Антифа" – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

Через день после того, как прокуроры обнародовали официальные обвинения против подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, не появилось никаких доказательств, связывающих 22-летнего Тайлера Робинсона с какой-либо внешней группой. Также остаются вопросы, касающиеся его точных мотивов.

Трамп и высокопоставленные должностные лица неоднократно обвиняли левые группы в создании атмосферы враждебности к консерваторам до убийства Кирка.

Критики говорят, что Трамп использует убийство Кирка как повод для подавления политических оппонентов.

