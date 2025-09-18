Трамп заявил, что движение "Антифа" является террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил о новых действиях против левых групп после убийства правого политического активиста Чарли Кирка, назвав антифашистское движение "Антифа" "террористической организацией".
Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social, которого цитирует Reuters
Детали: В частности, он заявил, что "определяет" движение террористической организацией.
"Я также настоятельно рекомендую тщательно расследовать тех, кто финансирует ANTIFA, в соответствии с высокими правовыми стандартами и практиками", - написал Трамп.
Эксперты считают, что "Антифа" – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.
Через день после того, как прокуроры обнародовали официальные обвинения против подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, не появилось никаких доказательств, связывающих 22-летнего Тайлера Робинсона с какой-либо внешней группой. Также остаются вопросы, касающиеся его точных мотивов.
Трамп и высокопоставленные должностные лица неоднократно обвиняли левые группы в создании атмосферы враждебности к консерваторам до убийства Кирка.
Критики говорят, что Трамп использует убийство Кирка как повод для подавления политических оппонентов.
Напомним:
- Трамп впервые выдвинул идею такого определения для "Антифа" в 2020 году на фоне жестоких общенациональных протестов в США после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
- В 2021 году Трамп обвинил "людей Антифа" в штурме Капитолия, хотя существуют четкие видео и документальные доказательства, свидетельствующие о том, что нападавшие в основном были поклонниками Трампа.
- В американского ведущего подкастов Чарли Кирка вечером 10 сентября 2025 года выстрелили во время его выступления в кампусе университета Валли в штате Юта. Впоследствии он скончался.
- 12 сентября Трамп заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка.