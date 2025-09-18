Все разделы
Трамп заявил, что движение "Антифа" является террористической организацией

Алена МазуренкоЧетверг, 18 сентября 2025, 04:53
Трамп заявил, что движение Антифа является террористической организацией
Дональд Трамп, фото: AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о новых действиях против левых групп после убийства правого политического активиста Чарли Кирка, назвав антифашистское движение "Антифа" "террористической организацией".

Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social, которого цитирует Reuters

Детали: В частности, он заявил, что "определяет" движение террористической организацией.

"Я также настоятельно рекомендую тщательно расследовать тех, кто финансирует ANTIFA, в соответствии с высокими правовыми стандартами и практиками", - написал Трамп.

Эксперты считают, что "Антифа" – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

Через день после того, как прокуроры обнародовали официальные обвинения против подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, не появилось никаких доказательств, связывающих 22-летнего Тайлера Робинсона с какой-либо внешней группой. Также остаются вопросы, касающиеся его точных мотивов.

Трамп и высокопоставленные должностные лица неоднократно обвиняли левые группы в создании атмосферы враждебности к консерваторам до убийства Кирка.

Критики говорят, что Трамп использует убийство Кирка как повод для подавления политических оппонентов.

Напомним:

  • Трамп впервые выдвинул идею такого определения для "Антифа" в 2020 году на фоне жестоких общенациональных протестов в США после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
  • В 2021 году Трамп обвинил "людей Антифа" в штурме Капитолия, хотя существуют четкие видео и документальные доказательства, свидетельствующие о том, что нападавшие в основном были поклонниками Трампа.
  • В американского ведущего подкастов Чарли Кирка вечером 10 сентября 2025 года выстрелили во время его выступления в кампусе университета Валли в штате Юта. Впоследствии он скончался.
  • 12 сентября Трамп заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка.

ТрампСША
