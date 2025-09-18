Через атаку дронів РФ на Київщині палають складські приміщення
Четвер, 18 вересня 2025, 05:21
Через атаку російських безпілотників в ніч на 18 вересня у Бориспільському районі Київщини сталося загорання складських приміщень.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень.
Реклама:
Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи".
Деталі: Також наслідки ворожої атаки фіксують у Бучанському районі. Там виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано.
Наразі повідомлень про постраждалих не надходило.
614РЕКЛАМА:
Повітряні сили оголошували повітряну тривогу на Київщині та інших областях через ворожі дрони. Наразі тривога скасована.