Из-за атаки дронов РФ в Киевской области горят складские помещения

Из-за атаки российских беспилотников в ночь на 18 сентября в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений.

Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры".

Детали: Также последствия вражеской атаки фиксируют в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ранее Воздушные силы объявляли тревогу в Киевской области и других областях из-за вражеских дронов. Сейчас тревога отменена.