Из-за атаки дронов РФ в Киевской области горят складские помещения
Четверг, 18 сентября 2025, 05:21
Из-за атаки российских беспилотников в ночь на 18 сентября в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений.
Реклама:
Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры".
Детали: Также последствия вражеской атаки фиксируют в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
РЕКЛАМА:
Ранее Воздушные силы объявляли тревогу в Киевской области и других областях из-за вражеских дронов. Сейчас тревога отменена.