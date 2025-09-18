Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за атаки дронов РФ в Киевской области горят складские помещения

Алена МазуренкоЧетверг, 18 сентября 2025, 05:21
Из-за атаки дронов РФ в Киевской области горят складские помещения
иллюстративное фото: ГСЧС

Из-за атаки российских беспилотников в ночь на 18 сентября в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений.

Реклама:

Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры".

Детали: Также последствия вражеской атаки фиксируют в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

РЕКЛАМА:

Ранее Воздушные силы объявляли тревогу в Киевской области и других областях из-за вражеских дронов. Сейчас тревога отменена.

Киевская областьбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Киевская область
Спасатели 10 часов тушили пожар в Киевской области после попадания дрона РФ
Россия обстреляла логистический центр "Эпицентра" под Киевом: речь идет о значительных убытках
В Киевской области из-за атаки РФ горела стоянка ТЦ, во второй раз оккупанты ударили по спасателям
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: