Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються кілька потягів

Ірина БалачукЧетвер, 18 вересня 2025, 07:24
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються кілька потягів
Фото ілюстративне з Telegram Укрзалізниці

Кілька потягів затримуються в межах 3 годин через знеструмлення кількох ділянок залізниці на Полтавщині внаслідок російського обстрілу. Постраждала людина.

Джерело: Укрзалізниця та голова Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Дослівно УЗ: "Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів: №102 Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм, 791 Кременчук – Київ".

Деталі: Повідомляється, що на станом на 07:00 пошкодження локалізували і подали напругу.

"Поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", – зазначили в Укрзалізниці.

Голова ОВА Володимир Когут пізніше повідомив, що росіяни вночі атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі.

"У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована", – зазначив голова області.

 

