Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Полтавщине: задерживаются несколько поездов

Несколько поездов задерживаются в пределах 3 часов из-за отключения электричества на нескольких участках железной дороги в Полтавской области в результате российского обстрела. Пострадал человек.

Источник: Укрзализныця и глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Дословно УЗ: "В результате ночного обстрела Полтавской области и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы. В настоящее время в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов: №102 Херсон – Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм – Львов, №64/112 Львов – Харьков, Изюм, 791 Кременчуг – Киев".

Детали: Сообщается, что по состоянию на 7:00 повреждение локализовали и подали напряжение.

"Поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом", – отметили в Укрзализныце.

Глава ОВА Владимир Когут позже сообщил, что россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе.

"В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован", – отметил глава области.