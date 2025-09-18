Усі розділи
930 солдатів і 33 артсистеми – втрати РФ за добу

Ірина БалачукЧетвер, 18 вересня 2025, 07:37
930 солдатів і 33 артсистеми – втрати РФ за добу
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 930 російських загарбників та понад 500 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 098 380 (+930) осіб,
  • танків – 11 191 (+2) од,
  • артилерійських систем – 32 879 (+33) од,
  • РСЗВ – 1 491 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 469 (+390) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 000 (+122) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
