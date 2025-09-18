Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

930 солдат и 33 артсистемы – потери РФ за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 18 сентября 2025, 07:37
930 солдат и 33 артсистемы – потери РФ за сутки
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 930 российских захватчиков и более 500 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.09.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 098 380 (+930) человек,
  • танков – 11 191 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 879 (+33) ед.,
  • РСЗО – 1 491 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 60 469 (+390) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 000 (+122) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Росcия
Польша призывает прекратить импорт российской нефти в Евросоюз до конца 2026 года
Германия существенно изменила позицию относительно использованию активов РФ в пользу Украины – СМИ
Огромный разворот: китайский автопроизводитель Chery уходит из России из-за санкций
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: