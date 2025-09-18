930 солдат и 33 артсистемы – потери РФ за сутки
Четверг, 18 сентября 2025, 07:37
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 930 российских захватчиков и более 500 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 098 380 (+930) человек,
- танков – 11 191 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 32 879 (+33) ед.,
- РСЗО – 1 491 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 60 469 (+390) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 000 (+122) ед.
Данные уточняются.