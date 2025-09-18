Генштаб: У середу на фронті було 184 бої, найгарячіше – під Покровськом

Протягом доби 17 вересня на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, де українські оборонці зупинили 69 штурмових і наступальних дій російських окупаційних військ.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За уточненою інформацією, 17 вересня загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка, Веселянка Запорізької області; Антонівка, Інгулець Херсонської області.

Своєю чергою минулої доби авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснив 203 обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя противник 14 разів атакував позиції Сил оборони.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень – загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив один марний штурм позицій українських оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.