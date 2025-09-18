Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: У середу на фронті було 184 бої, найгарячіше – під Покровськом

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 вересня 2025, 08:22
Генштаб: У середу на фронті було 184 бої, найгарячіше – під Покровськом
інфографіка Генштабу

Протягом доби 17 вересня на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, найбільше – на  Покровському напрямку, де українські оборонці зупинили 69 штурмових і наступальних дій російських окупаційних військ.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За уточненою інформацією, 17 вересня загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка, Веселянка Запорізької області; Антонівка, Інгулець Херсонської області.

Своєю чергою минулої доби авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснив 203 обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

614РЕКЛАМА:

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя противник 14 разів атакував позиції Сил оборони.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень – загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив один марний штурм позицій українських оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
війна
Дрони атакували російський Волгоград, де працює підприємство "Лукойла"
"Його життя було присвячене захисту прав людини": на фронті загинув активіст Олександр Гатіятуллін
Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: