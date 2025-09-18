Генштаб: В среду на фронте было 184 боя, больше всего – под Покровском

В течение суток 17 сентября на фронте произошло 184 боевых столкновения, больше всего – на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий российских оккупационных войск.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: По уточненной информации, 17 сентября захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой и 95 авиационных ударов, сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6097 дронов-камикадзе и осуществили 4766 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 174 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Зализнычне, Рождественка, Каменское, Григоровка, Веселянка Запорожской области; Антоновка, Ингулец Херсонской области.

В свою очередь, за прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также осуществил 203 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Одрадное и в сторону Григоровки и Обуховки.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Киндрашовка, Загрызово, Богуславка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголове, Среднее, Колодязи.

На Северском направлении в районах Григоровки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя противник 14 раз атаковал позиции Сил обороны.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений – захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечине и в сторону Никифоровки.

На Торецком направлении враг осуществил 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николаево-Поля.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономичное, Шаховое, Лесовка, Муравка, Зверовое, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Новое Шаховое и в направлениях Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Комышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении враг осуществил один тщетный штурм позиций украинских защитников в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.