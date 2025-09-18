Дрони атакували російський Волгоград, де працює підприємство "Лукойла"

В ніч на 18 вересня дрони ймовірно атакували підприємтсво "Лукойл-Волгограднєфтєпереработка" у російському Волгограді, місцеві жителі повідомляли про понад десяток вибухів.

Джерело: губернатор області Андрій Бочаров, Telegram-канали, Міноборони РФ

Деталі: За повідомленнями місцевих жителів, було чутно звук мотора і вибухи у південній частині міста Волгоград. Також про гучні звуки повідомляють жителі сусідніх населених пунктів, писав Telegram-канал Shot..

В аеропорту Волгограда вводили план "Ковер". Було скасовано два московських рейси.

Губернатор області заявив, що через падіння уламків БпЛА було вибито шибки і пошкоджено дах у двох приватних домоволодіннях у Красноармійському районі. Без постраждалих.

У соцмережах припускають, що ціллю безпілотників було підприємство концерну "Лукойл", який забезпечує пальним армію держави-агресора.

Російське ж Міноборони заявило, що протягом ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 43 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територією Ростовської, Волгоградської, Курської та Бєлгородської області і над окупованим Кримом.