Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны атаковали российский Волгоград, где работает предприятие "Лукойла"

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 сентября 2025, 09:06
Дроны атаковали российский Волгоград, где работает предприятие Лукойла
иллюстративное фото с сайта oblvesti.ru

В ночь на 18 сентября дроны предположительно атаковали предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде, местные жители сообщали о более чем десятке взрывов.

Источник: губернатор области Андрей Бочаров, Telegram-каналы, Минобороны РФ

Детали: По сообщениям местных жителей, был слышен звук мотора и взрывы в южной части города Волгоград. Также о громких звуках сообщали жители соседних населенных пунктов, писал Telegram-канал Shot.

Реклама:

В аэропорту Волгограда ввели план "Ковер". Были отменены два московских рейса.

Губернатор области заявил, что из-за падения обломков БПЛА были выбиты стекла и повреждена крыша в двух частных домовладениях в Красноармейском районе. Без пострадавших.

В соцсетях предполагают, что целью беспилотников было предприятие концерна "Лукойл", который обеспечивает топливом армию государства-агрессора.

РЕКЛАМА:

Российское же Минобороны заявило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областей и над оккупированным Крымом.

беспилотникивойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне массированно атаковали Днепропетровщину: погиб человек, еще 13 – пострадали
Трамп хочет вместе с лидером Китая прекращать войну России против Украины
Сырский сообщил, что в Донецкой области восстановлен контроль в семи населенных пунктах
Два российских истребителя пролетели над буровой платформой в Балтийском море
видеоПод Покровском автомобиль со съемочной группой «5 канала» подорвался на магнитной мине
ОбновленоПрезидент назначит Решетилову военным омбудсменом
Все новости...
Король Чарльз на встрече с Трампом заявил о поддержке Украины
В Тернопольском ТЦК отреагировали на пьяное ДТП сотрудника
Из-за атаки дронов РФ в Киевской области горят складские помещения
ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА, 26 дронов – попали
Последние новости
10:17
Украинцы нанесли удар по НПЗ в Саратовской и Самарской областях
10:12
футболЧемпион против вице-чемпиона, "Оболонь" попытается уволить Лупашко. Главные интриги 6 тура УПЛ
09:53
09:26
Оккупанты атаковали более 600 целей, есть попадания и падения обломков в 20 локациях
09:02
В Херсонской и Донецкой областях еще двое погибших и до 10 раненых
08:43
Польша ночью мобилизовала "все необходимые ресурсы" из-за российской атаки
08:30
Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в горящем доме нашли тело мужчины
07:44
фотоРоссияне массированно атаковали Днепропетровщину: погиб человек, еще 13 – пострадали
07:30
фотоПоследствия российской атаки в Киевской области: горели автомобили и дом
07:10
Россияне попали ракетой в многоэтажку в Днепре – мэр
Все новости...
Реклама:
Реклама: