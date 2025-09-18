Польський міністр оборони прибув до Києва

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув з візитом до України вранці 18 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Міністерства оборони Польщі в Х

Деталі: Косіняк-Камиш прибув до Києва разом із делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі.

Фото Ministerstwo Obrony Narodowej з мережі Х

У порядку денному візиту польського міністра є зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем. Сторони планують обговорити питання "військової співпраці, подальшої підтримки України та безпекової ситуації в контексті російської агресії".

Передісторія:

17 вересня речник українського МЗС Георгій Тихий повідомив, що польська делегація високого рівня цього тижня має прибути до України для детальнішого ознайомлення з українським досвідом протидії ворожим безпілотникам.

10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

