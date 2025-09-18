Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польский министр обороны прибыл в Киев

Ирина Кутелева, Ирина БалачукЧетверг, 18 сентября 2025, 09:25
Польский министр обороны прибыл в Киев
ФОТО MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ ИЗ СЕТИ Х

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Украину утром 18 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Министерства обороны Польши в Х 

Детали: Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши. 

Реклама:
 
ФОТО MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ ИЗ СЕТИ Х

В повестке дня визита польского министра есть встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Стороны планируют обсудить вопросы "военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью в контексте российской агрессии".

Предыстория:

  • 17 сентября спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что польская делегация высокого уровня на этой неделе должна прибыть в Украину для более детального ознакомления с украинским опытом противодействия вражеским беспилотникам.
  • 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Читайте также: Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.

ПольшаУкраинадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Польша
В Польше задержали подозреваемого, который мог срезать крест с украинской церкви
Парламент Польши принял новый закон о помощи украинцам – что он предусматривает
Польша призывает прекратить импорт российской нефти в Евросоюз до конца 2026 года
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: