Польский министр обороны прибыл в Киев
Четверг, 18 сентября 2025, 09:25
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Украину утром 18 сентября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Министерства обороны Польши в Х
Детали: Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши.
Реклама:
В повестке дня визита польского министра есть встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Стороны планируют обсудить вопросы "военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью в контексте российской агрессии".
Предыстория:
- 17 сентября спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что польская делегация высокого уровня на этой неделе должна прибыть в Украину для более детального ознакомления с украинским опытом противодействия вражеским беспилотникам.
- 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.
Читайте также: Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.