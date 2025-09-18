Польский министр обороны прибыл в Киев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Украину утром 18 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Министерства обороны Польши в Х

Детали: Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши.

В повестке дня визита польского министра есть встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Стороны планируют обсудить вопросы "военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью в контексте российской агрессии".

Предыстория:

17 сентября спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что польская делегация высокого уровня на этой неделе должна прибыть в Украину для более детального ознакомления с украинским опытом противодействия вражеским беспилотникам.

10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

