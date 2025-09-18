ППО знешкодила 48 ворожих БпЛА, 26 дронів – влучили

В ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 75-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, ППО знешкодила 48 дронів, є влучання на 6 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: З 21.00 17 вересня противник почав повітряний удар із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

За даними Повітряних сил, понад 40 із російських дронів були "Шахедами".

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Один ворожий БпЛА – ще в повітрі.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.