ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА, 26 дронов – попали
Четверг, 18 сентября 2025, 09:27
В ночь на 18 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину 75 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, ПВО обезвредила 48 дронов, есть попадания в 6 локациях.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: С 21.00 17 сентября противник начал воздушный удар с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.
По данным Воздушных сил, более 40 из российских дронов были "Шахедами".
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
Один вражеский БпЛА – еще в воздухе.
Зафиксировано попадание 26 ударных БпПЛА на 6 локациях.