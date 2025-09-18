Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА, 26 дронов – попали

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 сентября 2025, 09:27
ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА, 26 дронов – попали
спасатель тушит пожар. иллюстративное фото ГСЧС

В ночь на 18 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину 75 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, ПВО обезвредила 48 дронов, есть попадания в 6 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 21.00 17 сентября противник начал воздушный удар с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Реклама:

По данным Воздушных сил, более 40 из российских дронов были "Шахедами".

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Один вражеский БпЛА – еще в воздухе.

РЕКЛАМА:

Зафиксировано попадание 26 ударных БпПЛА на 6 локациях.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Шахед
Зеленский предполагает, что Польша не сможет спасти людей, если будет массированная атака со стороны РФ
Министр обороны Румынии: F-16 были близки к сбитию дрона РФ, однако он вернулся в Украину
РФ атаковала "Искандером" и 58-ю дронами: есть попадания на 3 локациях
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: