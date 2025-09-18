ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА, 26 дронов – попали

В ночь на 18 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину 75 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, ПВО обезвредила 48 дронов, есть попадания в 6 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 21.00 17 сентября противник начал воздушный удар с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

По данным Воздушных сил, более 40 из российских дронов были "Шахедами".

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Один вражеский БпЛА – еще в воздухе.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпПЛА на 6 локациях.