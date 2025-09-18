Росіяни вдарили по Ніжину: один рятувальник загинув, ще два поранені

Один рятувальник ДСНС загинув та ще два дістали поранення внаслідок російського удару по місту Ніжин на Чернігівщині 17 вересня.

Джерело: голова ОВА В'ячеслав Чаус в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор знову атакував Ніжин. Безпілотниками – "Шахедами" і "Геранями" – вдарив по одному із підрозділів ДСНС. Цинічно і жорстоко: у день рятівника (17 вересня – ред.) – по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм".

Деталі: Він додав, що ще двоє рятувальників – 31 та 36 років – зазнали поранень і перебувають у лікарні.