Россияне нанесли удар по Нежину: один спасатель погиб, еще два ранены
Четверг, 18 сентября 2025, 10:46
Один спасатель ГСЧС погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по городу Нежин в Черниговской области 17 сентября.
Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь главы области: "Агрессор снова атаковал Нежин. Беспилотниками – "Шахедами" и "Геранями" – нанес удар по одному из подразделений ГСЧС. Цинично и жестоко: в день спасателя (17 сентября – ред.) – по спасателям. К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм".
Детали: Он добавил, что еще двое спасателей – 31 и 36 лет – получили ранения и находятся в больнице.