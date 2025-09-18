Россияне нанесли удар по Нежину: один спасатель погиб, еще два ранены

Один спасатель ГСЧС погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по городу Нежин в Черниговской области 17 сентября.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор снова атаковал Нежин. Беспилотниками – "Шахедами" и "Геранями" – нанес удар по одному из подразделений ГСЧС. Цинично и жестоко: в день спасателя (17 сентября – ред.) – по спасателям. К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм".

Детали: Он добавил, что еще двое спасателей – 31 и 36 лет – получили ранения и находятся в больнице.