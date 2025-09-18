Усі розділи
100-річне партнерство з Британією: Зеленський остаточно схвалив ратифікацію угоди

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 вересня 2025, 11:04
100-річне партнерство з Британією: Зеленський остаточно схвалив ратифікацію угоди
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікує угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією, свідчать дані з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на картку законопроєкту

Деталі: окумент закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Верховна Рада проголосувала за її ратифікацію у середу, 17 вересня.

Україна та Британія 16 січня підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року. 

Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.

Документ охоплює співпрацю у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.

Про те, які зобов’язання запроваджує українсько-британська сторічна угода, читайте в статтіВійськові бази, взаємна оборона і не лише: що дає Україні Сторічна угода з Британією

