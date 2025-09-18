Все разделы
100-летнее партнерство с Великобританией: Зеленский окончательно одобрил ратификацию соглашения

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 18 сентября 2025, 11:04
100-летнее партнерство с Великобританией: Зеленский окончательно одобрил ратификацию соглашения
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ратифицирует соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией, свидетельствуют данные из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на карточку законопроекта

Детали: документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Верховная Рада проголосовала за его ратификацию в среду, 17 сентября.

Украина и Великобритания 16 января подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей в области безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Это соглашение было заключено на основе соглашения по безопасности, подписанного 12 января 2024 года.

Фактически новое соглашение расширяет сотрудничество Киева и Лондона в сфере безопасности и продолжает его с десятилетнего на столетний срок.

Документ охватывает сотрудничество в вопросах безопасности и обороны, морской сфере, экономике, энергетике, правосудии (включая международное), противодействии дезинформации и тому подобное.

О том, какие обязательства вводит украинско-британское столетнее соглашение, читайте в статьеВоенные базы, взаимная оборона и не только: что дает Украине Стороннее соглашение с Британией

