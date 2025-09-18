Шурма заявив, що НАБУ набрехало німецьким колегам, щоб провести обшук в його домі

Колишній заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що українські правоохоронці обдурили німецьких колег, щоб мати змогу провести обшук у його будинку в Німеччині.

Джерело: Шурма в Facebook

Пряма мова Шурми: "Факт перший – українська сторона ввела в оману правоохоронну систему Німеччини та отримала дозвіл на обшук через маніпуляції в офіційних документах. З цим вже розбираються місцеві адвокати".

Деталі: Він також додав, що він не має статусу "ані підозрюваного, ані обвинуваченого (у справі, яку розслідує НАБУ за фактом держвиплат окупованим станціям з орбіти Шурми, – ред.), хоча саме це повідомили німецькій стороні українські детективи".

"На сьогодні я не маю статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого, однак саме це було вказано в документах, наданих німецькій стороні. Як і те, що я начебто "визнав незаконність отриманих коштів", хоча жодного разу детективи мене не допитували. Зрозуміло що таких свідчень не було", – написав Шурма.

За його словами, загалом немає і ніякої "справи Шурми та його брата".

"Є фактова справа по ситуації з більше ніж 70 підприємствами, електростанції яких опинилися на тимчасово окупованій території, але продовжували постачати електроенергію в енергосистему України", – заявив Шурма.

Він запевняє, що наразі "повністю співпрацює з німецькими правоохоронними органами".

"Мною добровільно передані не лише всі електронні пристрої, а і всі паролі доступу до них, що підтверджує мою абсолютну відкритість", – наголосив колишній посадовець.

Він додав, що не збирається "мовчки спостерігати, як правду спотворюють".

"Тож вимагаю спростувань неправдивої інформації від тих, хто її оприлюднює. Після відповідних юридичних процедур в Німеччині готовий журналістам надати більше подробиць щодо методів роботи правоохоронців з вигадування "доказів"", – написав Шурма.

