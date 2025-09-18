Шурма заявив, що НАБУ набрехало німецьким колегам, щоб провести обшук в його домі
Колишній заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що українські правоохоронці обдурили німецьких колег, щоб мати змогу провести обшук у його будинку в Німеччині.
Джерело: Шурма в Facebook
Пряма мова Шурми: "Факт перший – українська сторона ввела в оману правоохоронну систему Німеччини та отримала дозвіл на обшук через маніпуляції в офіційних документах. З цим вже розбираються місцеві адвокати".
Деталі: Він також додав, що він не має статусу "ані підозрюваного, ані обвинуваченого (у справі, яку розслідує НАБУ за фактом держвиплат окупованим станціям з орбіти Шурми, – ред.), хоча саме це повідомили німецькій стороні українські детективи".
"На сьогодні я не маю статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого, однак саме це було вказано в документах, наданих німецькій стороні. Як і те, що я начебто "визнав незаконність отриманих коштів", хоча жодного разу детективи мене не допитували. Зрозуміло що таких свідчень не було", – написав Шурма.
За його словами, загалом немає і ніякої "справи Шурми та його брата".
"Є фактова справа по ситуації з більше ніж 70 підприємствами, електростанції яких опинилися на тимчасово окупованій території, але продовжували постачати електроенергію в енергосистему України", – заявив Шурма.
Він запевняє, що наразі "повністю співпрацює з німецькими правоохоронними органами".
"Мною добровільно передані не лише всі електронні пристрої, а і всі паролі доступу до них, що підтверджує мою абсолютну відкритість", – наголосив колишній посадовець.
Він додав, що не збирається "мовчки спостерігати, як правду спотворюють".
"Тож вимагаю спростувань неправдивої інформації від тих, хто її оприлюднює. Після відповідних юридичних процедур в Німеччині готовий журналістам надати більше подробиць щодо методів роботи правоохоронців з вигадування "доказів"", – написав Шурма.
Передісторія:
- В середині липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена.
- За даними джерел УП в правоохоронних органах, обидва брати Шурми (Ростислав та його брат Олег, який був фігурантом розслідування редакції Бігус.Інфо про те, що держава платила за електроенергію його сонячним станціям, які перебувають на окупованій території. Через місяць після публікації Бігус.Інфо стало відомо, що НАБУ розслідує держвиплати окупованим станціям з орбіти Шурми, – ред.) нині проживають закордоном і не приїжджають в Україну.
- Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей. Таку ж причину для перетину кордону після народження 3-ї дитини отримав і його брат Олег.
- За даними джерел УП Ростислав Шурма відвідував українську конференцію з відновлення в Римі 10 –11 липня.
- За інформацією джерел УП, після обшуків за запитом НАБУ за місцем проживання в Німеччині, Шурма переїхав в Австрію. Ця країна, на відміну від Німеччини, не видає підозрюваних у корупційних злочинах.