Шурма заявил, что НАБУ наврало немецким коллегам, чтобы провести обыск в его доме
Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что украинские правоохранители обманули немецких коллег, чтобы иметь возможность провести обыск в его доме в Германии.
Источник: Шурма в Facebook
Прямая речь Шурмы: "Факт первый – украинская сторона ввела в заблуждение правоохранительную систему Германии и получила разрешение на обыск через манипуляции в официальных документах. С этим уже разбираются местные адвокаты".
Детали: Он также добавил, что не имеет статуса "ни подозреваемого, ни обвиняемого (по делу, которое расследует НАБУ по факту госвыплат оккупированным станциям из орбиты Шурмы, – ред.), хотя именно это сообщили немецкой стороне украинские детективы".
"На сегодняшний день я не имею статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, однако именно это было указано в документах, предоставленных немецкой стороне. Как и то, что я якобы "признал незаконность полученных средств", хотя ни разу детективы меня не допрашивали. Понятно, что таких показаний не было", – написал Шурма.
По его словам, в общем нет и никакого "дела Шурмы и его брата".
"Есть фактическое дело по ситуации с более чем 70 предприятиями, электростанции которых оказались на временно оккупированной территории, но продолжали поставлять электроэнергию в энергосистему Украины", – заявил Шурма.
Он уверяет, что сейчас "полностью сотрудничает с немецкими правоохранительными органами".
"Я добровольно передал не только все электронные устройства, но и все пароли доступа к ним, что подтверждает мою абсолютную открытость", – подчеркнул бывший чиновник.
Он добавил, что не собирается "молча наблюдать, как искажают правду".
"Поэтому требую опровержения ложной информации от тех, кто ее обнародует. После соответствующих юридических процедур в Германии готов предоставить журналистам больше подробностей о методах работы правоохранителей по выдумыванию "доказательств", – написал Шурма.
Предыстория:
- В середине июля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по месту жительства экс-заместителя главы ОП, который был куратором Офиса президента Зеленского над всей экономикой страны, Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена.
- По данным источников УП в правоохранительных органах, оба брата Шурмы (Ростислав и его брат Олег, который был фигурантом расследования редакции Бигус.Инфо о том, что государство платило за электроэнергию его солнечным станциям, которые находятся на оккупированной территории. Через месяц после публикации Бигус.Инфо стало известно, что НАБУ расследует госвыплаты оккупированным станциям из орбиты Шурмы, – ред.) в настоящее время проживают за границей и не приезжают в Украину.
- Ростислав Шурма уехал в Германию как отец троих несовершеннолетних детей. Такую же причину для пересечения границы после рождения третьего ребенка получил и его брат Олег.
- По данным источников УП, Ростислав Шурма посещал украинскую конференцию по восстановлению в Риме 10–11 июля.
- По информации источников УП, после обысков по запросу НАБУ по месту жительства в Германии, Шурма переехал в Австрию. Эта страна, в отличие от Германии, не выдает подозреваемых в коррупционных преступлениях.