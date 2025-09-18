Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шурма заявил, что НАБУ наврало немецким коллегам, чтобы провести обыск в его доме

Ирина БалачукЧетверг, 18 сентября 2025, 11:37
Шурма заявил, что НАБУ наврало немецким коллегам, чтобы провести обыск в его доме
Ростислав Шурма. Фото ОП

Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что украинские правоохранители обманули немецких коллег, чтобы иметь возможность провести обыск в его доме в Германии.

Источник: Шурма в Facebook

Прямая речь Шурмы: "Факт первый – украинская сторона ввела в заблуждение правоохранительную систему Германии и получила разрешение на обыск через манипуляции в официальных документах. С этим уже разбираются местные адвокаты".

Реклама:

Детали: Он также добавил, что не имеет статуса "ни подозреваемого, ни обвиняемого (по делу, которое расследует НАБУ по факту госвыплат оккупированным станциям из орбиты Шурмы, – ред.), хотя именно это сообщили немецкой стороне украинские детективы".

"На сегодняшний день я не имею статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, однако именно это было указано в документах, предоставленных немецкой стороне. Как и то, что я якобы "признал незаконность полученных средств", хотя ни разу детективы меня не допрашивали. Понятно, что таких показаний не было", – написал Шурма.

По его словам, в общем нет и никакого "дела Шурмы и его брата".

РЕКЛАМА:

"Есть фактическое дело по ситуации с более чем 70 предприятиями, электростанции которых оказались на временно оккупированной территории, но продолжали поставлять электроэнергию в энергосистему Украины", – заявил Шурма.

Он уверяет, что сейчас "полностью сотрудничает с немецкими правоохранительными органами".

"Я добровольно передал не только все электронные устройства, но и все пароли доступа к ним, что подтверждает мою абсолютную открытость", – подчеркнул бывший чиновник.

Он добавил, что не собирается "молча наблюдать, как искажают правду".

"Поэтому требую опровержения ложной информации от тех, кто ее обнародует. После соответствующих юридических процедур в Германии готов предоставить журналистам больше подробностей о методах работы правоохранителей по выдумыванию "доказательств", – написал Шурма.

Предыстория:

  • В середине июля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по месту жительства экс-заместителя главы ОП, который был куратором Офиса президента Зеленского над всей экономикой страны, Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена.
  • По данным источников УП в правоохранительных органах, оба брата Шурмы (Ростислав и его брат Олег, который был фигурантом расследования редакции Бигус.Инфо о том, что государство платило за электроэнергию его солнечным станциям, которые находятся на оккупированной территории. Через месяц после публикации Бигус.Инфо стало известно, что НАБУ расследует госвыплаты оккупированным станциям из орбиты Шурмы, – ред.) в настоящее время проживают за границей и не приезжают в Украину.
  • Ростислав Шурма уехал в Германию как отец троих несовершеннолетних детей. Такую же причину для пересечения границы после рождения третьего ребенка получил и его брат Олег.  
  • По данным источников УП, Ростислав Шурма посещал украинскую конференцию по восстановлению в Риме 10–11 июля.
  • По информации источников УП, после обысков по запросу НАБУ по месту жительства в Германии, Шурма переехал в Австрию. Эта страна, в отличие от Германии, не выдает подозреваемых в коррупционных преступлениях.

НАБУОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский сообщил, что в Донецкой области восстановлен контроль в семи населенных пунктах
Два российских истребителя пролетели над буровой платформой в Балтийском море
видеоПод Покровском автомобиль со съемочной группой «5 канала» подорвался на магнитной мине
ОбновленоПрезидент назначит Решетилову военным омбудсменом
В НАТО назвали вторжение МиГов в Эстонию "безрассудным поведением" России
Три российских МиГа на несколько минут вторглись в Эстонию
Все новости...
НАБУ
Один из пяти менеджеров президента. Как УП нашла в Европе фигуранта дела НАБУ и экскуратора экономики Шурму
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Из Германии экстрадировали обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье
Последние новости
01:02
В России заявили, что их МиГи "не нарушали" воздушное пространство Эстонии
00:42
Трамп о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии: "Мне это не нравится"
00:24
Совбез ООН возобновил "ядерные" санкции против Ирана
23:54
Новости экономики 19 сентября: Украина частично открывает экспорт оружия, в РФ растет дефицит топлива
23:47
Супруги погибли в результате российской атаки на Гуляйполе в Запорожской области
23:26
Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом, будут говорить и о F-35 для Турции
23:08
Родившийся без рук немецкий валторнист Феликс Клизер принимает участие в инклюзивных концертах в Украине: интервью
22:54
Японская NSG Group и NovaSklo построят крупнейший в Украине завод по производству стекла
22:43
Генштаб: На фронте произошло более 120 столкновений с начала суток
22:16
Украинская Logic7 разработала виртуальный тренажер для сбивания FPV-дронов из дробовика
Все новости...
Реклама:
Реклама: