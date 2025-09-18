Шурма заявил, что НАБУ наврало немецким коллегам, чтобы провести обыск в его доме

Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что украинские правоохранители обманули немецких коллег, чтобы иметь возможность провести обыск в его доме в Германии.

Источник: Шурма в Facebook

Прямая речь Шурмы: "Факт первый – украинская сторона ввела в заблуждение правоохранительную систему Германии и получила разрешение на обыск через манипуляции в официальных документах. С этим уже разбираются местные адвокаты".

Детали: Он также добавил, что не имеет статуса "ни подозреваемого, ни обвиняемого (по делу, которое расследует НАБУ по факту госвыплат оккупированным станциям из орбиты Шурмы, – ред.), хотя именно это сообщили немецкой стороне украинские детективы".

"На сегодняшний день я не имею статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, однако именно это было указано в документах, предоставленных немецкой стороне. Как и то, что я якобы "признал незаконность полученных средств", хотя ни разу детективы меня не допрашивали. Понятно, что таких показаний не было", – написал Шурма.

По его словам, в общем нет и никакого "дела Шурмы и его брата".

"Есть фактическое дело по ситуации с более чем 70 предприятиями, электростанции которых оказались на временно оккупированной территории, но продолжали поставлять электроэнергию в энергосистему Украины", – заявил Шурма.

Он уверяет, что сейчас "полностью сотрудничает с немецкими правоохранительными органами".

"Я добровольно передал не только все электронные устройства, но и все пароли доступа к ним, что подтверждает мою абсолютную открытость", – подчеркнул бывший чиновник.

Он добавил, что не собирается "молча наблюдать, как искажают правду".

"Поэтому требую опровержения ложной информации от тех, кто ее обнародует. После соответствующих юридических процедур в Германии готов предоставить журналистам больше подробностей о методах работы правоохранителей по выдумыванию "доказательств", – написал Шурма.

Предыстория: