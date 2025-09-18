Дрони атакували нафтохім у Башкортостані: лунали вибухи, вирує пожежа
Безпілотники атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават у російському Башкортостані, що майже за 1,5 тисячі км від кордону з Україною.
Джерело: російський Telegram-канал Astra і глава Башкортостану Радій Хабіров в Telegram
Деталі: Близько 11 ранку Astra з посиланням на місцевих жителів повідомила про вибухи в місті Салават.
Також Telegram-канал опублікував фото стовпів диму, а пізніше і відео пожежі на місцевому нафтохімі.
Дрони атакували "Газпром нафтохім Салават" в Башкортостані – там вирує пожежа. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/QAPwRWyrzL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2025
Атаку БпЛА на нафтохімічний комплекс підтвердив і глава Башкортостану.
Пряма мова Хабірова: "Атака на "Газпром нафтохім Салават". Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих і постраждалих немає. Спрацював пасивний і активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь пошкоджень з'ясовуємо. Зараз ліквідуємо пожежу, всі служби на місці".
Подробиці він обіцяв повідомити пізніше.
Довідково: Astra зазначає, що ТОВ "Газпром нафтохім Салават", що входить до структури ПАТ "Газпром", управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини і випускає понад 150 видів продукції, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут, бітум і поліетилен.
Повідомляється, що в 2024 році виручка компанії склала 303 млрд рублів (більше 2 млрд дол), а чистий прибуток – 4,4 млрд (майже 30 млн дол).
Передісторія:
- У 2024 році дрон вже атакув промзону Салавата, в результаті чого пошкоджень зазналав установка каталітичного крекінгу нафти.