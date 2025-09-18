Дрони атакували нафтохім у Башкортостані: лунали вибухи, вирує пожежа

Безпілотники атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават у російському Башкортостані, що майже за 1,5 тисячі км від кордону з Україною.

Джерело: російський Telegram-канал Astra і глава Башкортостану Радій Хабіров в Telegram

Деталі: Близько 11 ранку Astra з посиланням на місцевих жителів повідомила про вибухи в місті Салават.

Фото з telegram-каналу aSTRA

Також Telegram-канал опублікував фото стовпів диму, а пізніше і відео пожежі на місцевому нафтохімі.

Також Telegram-канал опублікував фото стовпів диму, а пізніше і відео пожежі на місцевому нафтохімі.

Атаку БпЛА на нафтохімічний комплекс підтвердив і глава Башкортостану.

Пряма мова Хабірова: "Атака на "Газпром нафтохім Салават". Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих і постраждалих немає. Спрацював пасивний і активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь пошкоджень з'ясовуємо. Зараз ліквідуємо пожежу, всі служби на місці".

Фото з telegram-каналу aSTRA

Подробиці він обіцяв повідомити пізніше.

Довідково: Astra зазначає, що ТОВ "Газпром нафтохім Салават", що входить до структури ПАТ "Газпром", управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини і випускає понад 150 видів продукції, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут, бітум і поліетилен.

Повідомляється, що в 2024 році виручка компанії склала 303 млрд рублів (більше 2 млрд дол), а чистий прибуток – 4,4 млрд (майже 30 млн дол).

