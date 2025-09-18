Все разделы
Дроны атаковали нефтехим в Башкортостане: звучали взрывы, бушует пожар

Ирина БалачукЧетверг, 18 сентября 2025, 12:44
Дроны атаковали нефтехим в Башкортостане: звучали взрывы, бушует пожар
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Беспилотники атаковали нефтехимический комплекс "Газпрома" в городе Салават в российском Башкортостане, что почти в 1,5 тысячи км от границы с Украиной.

Источник: российский Telegram-канал Astra и глава Башкортостана Радий Хабиров в Telegram

Детали: Около 11 утра Astra со ссылкой на местных жителей сообщила о взрывах в городе Салават. 

ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Также Telegram-канал опубликовал фото столбов дыма, а позже и видео пожара на местном нефтехиме.

Атаку БпЛА на нефтехимический комплекс подтвердил и глава Башкортостана.

Прямая речь Хабирова: "Атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Подробности он обещал сообщить позже.

Справка: Astra отмечает, что ООО "Газпром нефтехим Салават", входящее в структуру ПАО "Газпром", управляет крупнейшим на юге Башкортостана нефтеперерабатывающим комплексом. Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает свыше 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.

Сообщается, что в 2024 году выручка компании составила 303 млрд рублей (больше 2 млрд дол), а чистая прибыль – 4,4 млрд (почти 30 млн дол).

Предыстория:

