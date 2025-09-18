Косіняк-Камиш: Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до України 18 вересня заявив, що його країна буде співпрацювати з Україною, серед іншого, у сфері набуття навичок експлуатації безпілотних літальних апаратів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Пряма мова: "Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок в експлуатації дронів. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних промислових ініціатив".

Деталі: Також міністр оборони Польщі зазначив, що іншим питанням є підвищення кваліфікації польських військ на основі досвіду, набутого в Україні.

За його словами, впровадження уроків, отриманих на новому полі бою, має вирішальне значення для трансформації польської армії та для трансформації НАТО в цілому.

Що було раніше:

Перед цим ЗМІ повідомили, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

А 12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

Того ж дня український глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що в Україну в четвер прибуде делегація військових з Польщі. Можна припустити, що йдеться про 18 вересня.

