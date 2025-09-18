Усі розділи
Косіняк-Камиш: Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 вересня 2025, 12:50
Косіняк-Камиш: Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, фото: getty images

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до України 18 вересня заявив, що його країна буде співпрацювати з Україною, серед іншого, у сфері набуття навичок експлуатації безпілотних літальних апаратів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Пряма мова: "Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок в експлуатації дронів. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних промислових ініціатив".

Деталі: Також міністр оборони Польщі зазначив, що іншим питанням є підвищення кваліфікації польських військ на основі досвіду, набутого в Україні.

За його словами, впровадження уроків, отриманих на новому полі бою, має вирішальне значення для трансформації польської армії та для трансформації НАТО в цілому. 

Що було раніше:

