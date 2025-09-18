Косиняк-Камыш: Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в Украину 18 сентября заявил, что его страна будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в сфере приобретения навыков эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь: "Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков в эксплуатации дронов. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных промышленных инициатив".

Детали: Также министр обороны Польши отметил, что другим вопросом является повышение квалификации польских войск на основе опыта, приобретенного в Украине.

По его словам, внедрение уроков, полученных на новом поле боя, имеет решающее значение для трансформации польской армии и для трансформации НАТО в целом.

Что предшествовало:

Перед этим СМИ сообщили, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

А 12 сентября в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.

В тот же день украинский глава МИД Андрей Сибига заявил, что в Украину в четверг прибудет делегация военных из Польши. Можно предположить, что речь идет о 18 сентября.

