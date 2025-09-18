В Україну вдалося повернути ще 1000 тіл полеглих захисників

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

18 вересня на українську землю за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути ще 1000 тіл полеглих захисників.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Дослівно: "Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям".

Деталі: Репатрійованих полеглих воїнів перевезуть до визначених державних спеціалізованих установ та передадуть представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.