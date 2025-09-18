В Украину удалось вернуть еще 1000 тел погибших защитников

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

18 сентября на украинскую землю по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть еще 1000 погибших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Дословно: "Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим".

Реклама:

Детали: Репатриированные погибшие воины будут перевезены в определенные государственные специализированные учреждения и переданы представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.