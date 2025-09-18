Зеленський підписав закон, який обмежує доступ до публічних реєстрів нерухомості

Президент Володимир Зеленський 17 вересня підписав закон №11533, що обмежує доступ до електронних реєстрів, зокрема, до даних про нерухомість посадовців.

Джерело: парламентська газета "Голос України"

Деталі: Йдеться про закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів" від 29 серпня 2024 року.

Закон обмежує відкритий доступ до інформації у публічних реєстрах, зокрема тих, що стосуються забезпечення нацбезпеки та оборони, а також даних про місце розташування і кадастрові номери нерухомого майна всіх юридичних осіб.

Згідно зі змінами, замість точної адреси в публічних реєстрах дозволяється зазначати лише область, район і місто, кадастрові номери земельних ділянок приховають від відкритого доступу, а юридичні особи зможуть зазначати будь-яку контактну адресу, навіть якщо вона не є фактичною.

Крім того, обмежується доступ до відомостей про об’єкти інтелектуальної власності.

Що передувало: