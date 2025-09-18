Усі розділи
Зеленський підписав закон, який обмежує доступ до публічних реєстрів нерухомості

Анастасія ПроцЧетвер, 18 вересня 2025, 15:26
Зеленський підписав закон, який обмежує доступ до публічних реєстрів нерухомості
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський 17 вересня підписав закон №11533, що обмежує доступ до електронних реєстрів, зокрема, до даних про нерухомість посадовців.

Джерело: парламентська газета "Голос України"

Деталі: Йдеться про закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів" від 29 серпня 2024 року.

Закон обмежує відкритий доступ до інформації у публічних реєстрах, зокрема тих, що стосуються забезпечення нацбезпеки та оборони, а також даних про місце розташування і кадастрові номери нерухомого майна всіх юридичних осіб.

Згідно зі змінами, замість точної адреси в публічних реєстрах дозволяється зазначати лише область, район і місто, кадастрові номери земельних ділянок приховають від відкритого доступу, а юридичні особи зможуть зазначати будь-яку контактну адресу, навіть якщо вона не є фактичною.

Крім того, обмежується доступ до відомостей про об’єкти інтелектуальної власності.

Що передувало:

  • 21 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 11533 (231 голос за), який на період воєнного стану та рік після його скасування закриває частину відкритих даних у держреєстрах. 
  • 27 серпня чотири десятки громадських організацій закликають президента Володимира Зеленського ветувати закон № 11533, який обмежив доступ до електронних реєстрів, зокрема, до даних про нерухомість посадовців.
  • У ГО наголосили, що прийнятий 21 серпня закон обмежив доступ до низки реєстрів про відомості, які "пов'язані із забезпеченням національної безпеки і оборони", а також електронний доступ до відомостей про місцезнаходження та кадастровий номер нерухомого майна всіх юридичних осіб.
  • Активісти нагадали, що під час розгляду законопроєкту Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції, Комітет ВР з питань антикорупційної політики та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазначали, що документ потребує доопрацювання для забезпечення балансу між обмеженням доступу до цієї інформації та суспільним інтересом.  

Зеленськийзаконодавство
