Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости
Президент Владимир Зеленский 17 сентября подписал закон №11533, ограничивающий доступ кэлектронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников.
Источник: парламентская газета "Голос Украины"
Детали: Речь идет о законе "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров" от 29 августа 2024 года.
Закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц.
Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.
Кроме того, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.
Что предшествовало:
- 21 августа Верховная Рада в целом приняла законопроект № 11533 (231 голос за), который на период военного положения и год после его отмены закрывает часть открытых данных в госреестрах.
- 27 августа четыре десятка общественных организаций призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон № 11533, который ограничил доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников.
- В ОО подчеркнули, что принятый 21 августа закон ограничил доступ к ряду реестров о сведениях, которые "связаны с обеспечением национальной безопасности и обороны", а также электронный доступ к сведениям о местонахождении и кадастровом номере недвижимого имущества всех юридических лиц.
- Активисты напомнили, что во время рассмотрения законопроекта Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики и Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечали, что документ требует доработки для обеспечения баланса между ограничением доступа к этой информации и общественным интересом.