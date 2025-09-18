Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости

Анастасия ПроцЧетверг, 18 сентября 2025, 15:26
Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский 17 сентября подписал закон №11533, ограничивающий доступ кэлектронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников.

Источник: парламентская газета "Голос Украины"

Детали: Речь идет о законе "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров" от 29 августа 2024 года.

Реклама:

Закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц.

Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.

Кроме того, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • 21 августа Верховная Рада в целом приняла законопроект № 11533 (231 голос за), который на период военного положения и год после его отмены закрывает часть открытых данных в госреестрах. 
  • 27 августа четыре десятка общественных организаций призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон № 11533, который ограничил доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников.
  • В ОО подчеркнули, что принятый 21 августа закон ограничил доступ к ряду реестров о сведениях, которые "связаны с обеспечением национальной безопасности и обороны", а также электронный доступ к сведениям о местонахождении и кадастровом номере недвижимого имущества всех юридических лиц.
  • Активисты напомнили, что во время рассмотрения законопроекта Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики и Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечали, что документ требует доработки для обеспечения баланса между ограничением доступа к этой информации и общественным интересом.

Зеленскийзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский сообщил, что в Донецкой области восстановлен контроль в семи населенных пунктах
Два российских истребителя пролетели над буровой платформой в Балтийском море
видеоПод Покровском автомобиль со съемочной группой «5 канала» подорвался на магнитной мине
ОбновленоПрезидент назначит Решетилову военным омбудсменом
В НАТО назвали вторжение МиГов в Эстонию "безрассудным поведением" России
Три российских МиГа на несколько минут вторглись в Эстонию
Все новости...
Зеленский
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Зеленский рассказал о новом контрнаступлении
Зеленский подписал закон о военном омбудсмене
Последние новости
23:47
Супруги погибли в результате российской атаки на Гуляйполе в Запорожской области
23:26
Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом, будут говорить и о F-35 для Турции
23:08
Родившийся без рук немецкий валторнист Феликс Клизер принимает участие в инклюзивных концертах в Украине: интервью
22:54
Японская NSG Group и NovaSklo построят крупнейший в Украине завод по производству стекла
22:43
Генштаб: На фронте произошло более 120 столкновений с начала суток
22:16
Украинская Logic7 разработала виртуальный тренажер для сбивания FPV-дронов из дробовика
22:07
Зеленский утвердил решение СНБО относительно оборонного бюджета на 2026 год
22:05
Сырский сообщил, что в Донецкой области восстановлен контроль в семи населенных пунктах
21:52
Около 1300 польских фур и автобусов застряли в Беларуси из-за закрытия границы
21:37
Что в баночке? Разбираем популярные ингредиенты уходовой косметики
Все новости...
Реклама:
Реклама: