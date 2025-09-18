Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости

Президент Владимир Зеленский 17 сентября подписал закон №11533, ограничивающий доступ кэлектронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников.

Источник: парламентская газета "Голос Украины"

Детали: Речь идет о законе "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров" от 29 августа 2024 года.

Закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц.

Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.

Кроме того, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.

