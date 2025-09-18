Росіяни скинули на Костянтинівку бомбу "ФАБ-250": загинули п′ятеро людей

Вранці 18 вересня російські загарбники скинули на житловий сектор Костянтинівки Донецької області бомбу "ФАБ-250", у результаті чого загинули п′ятеро людей.

Джерело: поліція Донеччини у Telegram, Донецька облпрокуратура у Facebook

Дослівно Донецька облпрокуратура: "18 вересня 2025 року о 9.55 ЗС РФ здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Проти мирного населення ворог застосував "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під ударом ворожої армії опинилась житлова забудова".

Деталі: Повідомляється, що п’ятеро містян віком від 62 до 74 років зазнали смертельних травм. Троє чоловіків та двоє жінок під час обстрілу знаходились на вулиці.

В зоні ураження пошкоджено 4 фасади багатоквартирних будинків.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).