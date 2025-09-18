Все разделы
Россияне сбросили на Константиновку бомбу "ФАБ-250": погибли пять человек

Станислав ПогориловЧетверг, 18 сентября 2025, 15:33
Россияне сбросили на Константиновку бомбу ФАБ-250: погибли пять человек
фото: полиция Донетчины

Утром 18 сентября российские захватчики сбросили на жилой сектор Константиновки Донецкой области бомбу "ФАБ-250", в результате чего погибли пять человек.

Источник: полиция Донецкой области в Telegram, Донецкая облпрокуратура в Facebook

Дословно Донецкая облпрокуратура: "18 сентября 2025 года в 9.55 ВС РФ осуществили очередную авиационную атаку на Константиновку. Против мирного населения враг применил "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под ударом вражеской армии оказалась жилая застройка".

Детали: Сообщается, что пятеро горожан в возрасте от 62 до 74 лет получили смертельные травмы. Трое мужчин и две женщины во время обстрела находились на улице.

 

В зоне поражения повреждены 4 фасада многоквартирных домов.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвы
