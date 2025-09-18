Россияне сбросили на Константиновку бомбу "ФАБ-250": погибли пять человек
Утром 18 сентября российские захватчики сбросили на жилой сектор Константиновки Донецкой области бомбу "ФАБ-250", в результате чего погибли пять человек.
Источник: полиция Донецкой области в Telegram, Донецкая облпрокуратура в Facebook
Дословно Донецкая облпрокуратура: "18 сентября 2025 года в 9.55 ВС РФ осуществили очередную авиационную атаку на Константиновку. Против мирного населения враг применил "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под ударом вражеской армии оказалась жилая застройка".
Детали: Сообщается, что пятеро горожан в возрасте от 62 до 74 лет получили смертельные травмы. Трое мужчин и две женщины во время обстрела находились на улице.
В зоне поражения повреждены 4 фасада многоквартирных домов.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).