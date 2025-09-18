Усі розділи
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 18 вересня 2025, 17:47
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Ілюстративне фото: Getty Images

Посольство України у Варшаві назвало провокаційними та неприйнятними слова колишнього прем’єр-міністра Польщі Лешека Міллера на адресу президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства

Деталі: Напередодні Лешек Міллер розкритикував Володимира Зеленського за його слова про те, що Польща не зможе врятувати населення в разі масового нападу.

"Це типова російська маріонетка. Людина, яка поширює російську пропаганду і каже, що Польща беззахисна, є російською маріонеткою", – сказав він.

Лешек Міллер оцінив, що український президент, окрім перемоги над Росією, зацікавлений у "провокації колективної військової відповіді з боку НАТО, щоб солдати з країн-членів з'явилися в Україні та розпочали прямі бойові дії з Росією".

"Незалежно від симпатій, які ми маємо до Зеленського тут, у Польщі, ми повинні пам'ятати, що в цьому питанні у нас різні інтереси", – додав він.

Посольство України назвало заяви Міллера напередодні візиту віцепрем’єра Польщі до Києва  "провокаційними і неприйнятними" та розцінило їх як спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею.

"Україна, яка вже 1303 дні чинить відсіч повномаштабній агресії Росії, першою запропонувала Польщі практичну допомогу після провокаційної російської атаки в ніч з 9 на 10 вересня. Ми всі маємо враховувати реальні факти. З задоволенням відзначаємо, що вже маємо реальні кроки у напрямку зміцнення співпраці та безпеки України і Польщі", – йдеться у заяві.

У посольстві наголосили, що безпека ґрунтується на конкретних, реальних діях, а не на порожній риториці, і кожен практичний крок на шляху до співпраці, зміцненні оборонних можливостей та захисту життя має реальну цінність.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що Польща не в змозі захистити своє населення у разі масованого нападу, оскільки не перебуває у стані війни.

Нагадаємо:

  • У четвер міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.
  • Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Читайте також: Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів.

ПольщаЗеленський
