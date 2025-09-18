Все разделы
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 18 сентября 2025, 17:47
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Иллюстративное фото: Getty Images

Посольство Украины в Варшаве назвало провокационными и неприемлемыми слова бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера в адрес президента Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства

Детали: Накануне Лешек Миллер раскритиковал Владимира Зеленского за его слова о том, что Польша не сможет спасти население в случае массового нападения.

"Это типичная российская марионетка. Человек, который распространяет российскую пропаганду и говорит, что Польша беззащитна, является российской марионеткой", – сказал он.

Лешек Миллер оценил, что украинский президент, кроме победы над Россией, заинтересован в "провокации коллективного военного ответа со стороны НАТО, чтобы солдаты из стран-членов появились в Украине и начали прямые боевые действия с Россией".

"Независимо от симпатий, которые мы испытываем к Зеленскому здесь, в Польше, мы должны помнить, что в этом вопросе у нас разные интересы", – добавил он.

Посольство Украины назвало заявления Миллера накануне визита вице-премьера Польши в Киев "провокационными и неприемлемыми" и расценило их как попытку подорвать взаимное уважение и доверие, которые являются основой конструктивных и стратегических отношений между Украиной и Польшей.

"Украина, которая уже 1303 дня оказывает отпор полномасштабной агрессии России, первой предложила Польше практическую помощь после провокационной российской атаки в ночь с 9 на 10 сентября. Мы все должны учитывать реальные факты. С удовлетворением отмечаем, что уже имеем реальные шаги в направлении укрепления сотрудничества и безопасности Украины и Польши", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что безопасность основана на конкретных, реальных действиях, а не на пустой риторике, и каждый практический шаг на пути к сотрудничеству, укреплению оборонных возможностей и защите жизни имеет реальную ценность.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Польша не в состоянии защитить свое население в случае массированного нападения, поскольку не находится в состоянии войны.

Напомним:

  • В четверг министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.
  • Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Читайте также: Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.

ПольшаЗеленский
