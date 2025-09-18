Україна отримала першу американську зброю за програмою PURL – ЗМІ

Перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL, прибуло в Україну. Невдовзі очікуються нові постачання.

Джерело: про це "Суспільному" повідомив представник НАТО, пише "Європейська правда"

Деталі: За його словами, ще більше пакетів допомоги "вже в дорозі". Наразі в межах програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) профінансовано чотири пакети.

Напередодні адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.

Раніше агентство Reuters повідомляло із посиланням на два джерела, що перші пакети американської допомоги у сфері озброєння для України схвалені адміністрацією Трампа і можуть бути незабаром відправлені.

Президент Володимир Зеленський розповів у середу, що у двох пакетах у рамках підтримки PURL будуть міститись ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.