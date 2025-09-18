Все разделы
Украина получила первое американское оружие по программе PURL – СМИ

Кристина Бондарева, Евгений КизиловЧетверг, 18 сентября 2025, 18:18
Украина получила первое американское оружие по программе PURL – СМИ
фото: Getty Images

Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL, прибыло в Украину. Вскоре ожидаются новые поставки.

Источник: об этом "Суспильному" сообщил представитель НАТО, пишет "Европейская правда"

Детали: По его словам, еще больше пакетов помощи "уже в пути". Сейчас в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) профинансировано четыре пакета.

Накануне администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на два источника, что первые пакеты американской помощи в сфере вооружения для Украины одобрены администрацией Трампа и могут быть вскоре отправлены.

Президент Владимир Зеленский рассказал в среду, что в двух пакетах в рамках поддержки PURL будут содержаться ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars.

