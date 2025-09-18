У Бориспільському районі Київщини через атаку БпЛА поранена людина

Увечері 18 вересня російські війська атакували Київщину ударним безпілотником. Унаслідок його збиття поранена людина.

Джерело: голова Київської ОВА Микола Калашник

Пряма мова: "Унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрона у Бориспільському районі поранено людину. Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній".

Деталі: Після 19:00 в Києві оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про БпЛА на околицях міста.