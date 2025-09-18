Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки БпЛА ранен человек

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 сентября 2025, 19:39
В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки БпЛА ранен человек
Фото - getty images

Вечером 18 сентября российские войска атаковали Киевскую область ударным беспилотником. В результате его сбития один человек получил ранения.

Источник: глава Киевской ОВА Николай Калашник

Прямая речь: "В результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона в Бориспольском районе ранен человек. Мужчина 60 лет предварительно получил осколочное ранение поясничного участка спины. Состояние средней тяжести".

Реклама:

Детали: После 19:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили о БПЛА в окрестностях города.

Киевская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Киевская область
Из-за атаки дронов РФ в Киевской области горят складские помещения
Спасатели 10 часов тушили пожар в Киевской области после попадания дрона РФ
Россия обстреляла логистический центр "Эпицентра" под Киевом: речь идет о значительных убытках
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: