В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки БпЛА ранен человек

Вечером 18 сентября российские войска атаковали Киевскую область ударным беспилотником. В результате его сбития один человек получил ранения.

Источник: глава Киевской ОВА Николай Калашник

Прямая речь: "В результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона в Бориспольском районе ранен человек. Мужчина 60 лет предварительно получил осколочное ранение поясничного участка спины. Состояние средней тяжести".

Реклама:

Детали: После 19:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили о БПЛА в окрестностях города.