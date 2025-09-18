В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки БпЛА ранен человек
Четверг, 18 сентября 2025, 19:39
Вечером 18 сентября российские войска атаковали Киевскую область ударным беспилотником. В результате его сбития один человек получил ранения.
Источник: глава Киевской ОВА Николай Калашник
Прямая речь: "В результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона в Бориспольском районе ранен человек. Мужчина 60 лет предварительно получил осколочное ранение поясничного участка спины. Состояние средней тяжести".
Детали: После 19:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили о БПЛА в окрестностях города.