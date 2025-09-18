Усі розділи
У Латвії знайшли уламок російського дрона

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 18 вересня 2025, 19:41
У Латвії знайшли уламок російського дрона
фото: Національні збройні сили Латвії на Х

На одному з пляжів у західній частині Латвії 18 вересня знайшли рештки російського ударного безпілотника "Гербера".

Джерело: про це на Х повідомили Національні збройні сили Латвії, пише "Європейська правда"

Деталі: У повідомленні йдеться, що на пляж у Латвії вимило фрагмент "хвостової частини дрона".

"На місце події вирушила група зі знешкодження нерозірваних боєприпасів НЗС, щоб здійснити аналіз знайденого об'єкта", – додали латвійські військові.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пізніше повідомив, що знайдений уламок дрона є "хвостовою частиною російського дрона-приманки "Гербера", і вибухової частини в ньому не виявили.

"Я доручила міністрам оборони та внутрішніх справ зв'язатися з колегами в Польщі, щоб з'ясувати, чи дрон схожий на той, що був знайдений в Польщі минулого тижня", – сказала після цього премʼєрка Латвії Евіка Сіліня.

Вона додала, що попри пріоритетність зміцнення східного кордону "очевидно, що не менш важливо захищати узбережжя Балтійського моря, встановлюючи необхідні датчики".

Минулої ночі польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських дронів, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Це сталось після того, як минулого тижня майже два десятки російських БпЛА порушили польський повітряний простір.

