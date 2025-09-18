Все разделы
В Латвии нашли обломок российского дрона

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 18 сентября 2025, 19:41
В Латвии нашли обломок российского дрона
фото: Национальные вооруженные силы Латвии на Х

На одном из пляжей в западной части Латвии 18 сентября нашли остатки российского ударного беспилотника "Гербера".

Источник: об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, пишет "Европейская правда"

Детали: В сообщении говорится, что на пляж в Латвии вымыло фрагмент "хвостовой части дрона".

"На место происшествия выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС, чтобы провести анализ найденного объекта", – добавили латвийские военные.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс позже сообщил, что найденный обломок дрона является "хвостовой частью российского дрона-приманки "Гербера", и взрывной части в нем не обнаружили.

"Я поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, похож ли дрон на тот, который был найден в Польше на прошлой неделе", – сказала после этого премьер Латвии Эвика Силиня.

Она добавила, что несмотря на приоритетность укрепления восточной границы, "очевидно, что не менее важно защищать побережье Балтийского моря, устанавливая необходимые датчики".

Прошлой ночью польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских дронов, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Это произошло после того, как на прошлой неделе почти два десятка российских БПЛА нарушили польское воздушное пространство.

