Російські війська скинули авіабомби на Воздвижівку Запорізької області: 4 поранених
Четвер, 18 вересня 2025, 21:07
Російська армія 18 вересня скинула три авіабомби на Воздвижівку Запорізької області, 4 жінки отримали поранення.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку.
Допомога лікарів знадобилася 88-річній, 63-річній та 29-річній жінкам".
Деталі: За його словами, авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях.
Оновлено: Пізніше Федоров додав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох: допомога медиків знадобилася 50-річній жінці.