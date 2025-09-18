Російські війська скинули авіабомби на Воздвижівку Запорізької області: 4 поранених

Російська армія 18 вересня скинула три авіабомби на Воздвижівку Запорізької області, 4 жінки отримали поранення.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку.

Реклама:

Допомога лікарів знадобилася 88-річній, 63-річній та 29-річній жінкам".

Деталі: За його словами, авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях.

Оновлено: Пізніше Федоров додав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох: допомога медиків знадобилася 50-річній жінці.