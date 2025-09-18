Российские войска сбросили авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области: 4 раненых
Четверг, 18 сентября 2025, 21:07
Российская армия 18 сентября сбросила три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области, 4 женщины получили ранения.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне сбросили как минимум три авиабомбы на Воздвижевку.
Помощь врачей понадобилась 88-летней, 63-летней и 29-летней женщинам".
Детали: По его словам, авиабомбы разрушили дома и хозяйственные постройки на нескольких улицах.
Обновлено: Позже Федоров добавил, что количество пострадавших возросло до четырех: помощь медиков понадобилась 50-летней женщине.