Российские войска сбросили авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области: 4 раненых

Российская армия 18 сентября сбросила три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области, 4 женщины получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне сбросили как минимум три авиабомбы на Воздвижевку.

Помощь врачей понадобилась 88-летней, 63-летней и 29-летней женщинам".

Детали: По его словам, авиабомбы разрушили дома и хозяйственные постройки на нескольких улицах.

Обновлено: Позже Федоров добавил, что количество пострадавших возросло до четырех: помощь медиков понадобилась 50-летней женщине.