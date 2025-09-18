Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска сбросили авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области: 4 раненых

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 сентября 2025, 21:07
Российские войска сбросили авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области: 4 раненых
Фото иллюстративное - getty images

Российская армия 18 сентября сбросила три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области, 4 женщины получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне сбросили как минимум три авиабомбы на Воздвижевку.

Реклама:

Помощь врачей понадобилась 88-летней, 63-летней и 29-летней женщинам".

Детали: По его словам, авиабомбы разрушили дома и хозяйственные постройки на нескольких улицах.

Обновлено: Позже Федоров добавил, что количество пострадавших возросло до четырех: помощь медиков понадобилась 50-летней женщине.

Запорожская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Запорожская область
В трех областях из-за обстрелов РФ погибли пятеро человек, еще семеро ранены
Спасатели вторые сутки тушат пожар на острове Хортица
Оккупанты продвинулись в Купянске и на Запорожье – DeepState
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: