Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 04:51
Україну запросили на переговори щодо стіни дронів в Європі для захисту від Росії
фото: Getty Images

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує провести наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС і запросив на нх Україну.

Джерело: Reuters

Деталі: Кубілюс заявив, що проведе відеоконференцію щодо цього проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, який може поділитися досвідом війни.

Реклама:

"Ми дійсно хочемо рухатися вперед з дуже інтенсивними та ефективними підготовками, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка є для нас дуже небезпечною... так швидко, як це можливо", – сказав Кубілюс.

Він повідомив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею створення лінії оборони проти дронів до вторгнення російських безпілотників в Польщу минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в життя.

Аналітики та офіційні особи заявили, що вторгнення дронів РФ в Польщу викрило прогалини в здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські та сили НАТО збили кілька з них.

614РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Після порушення російськими безпілотниками повітряного простору НАТО Євросоюз поспішає витратити мільярди євро на створення "стіни з дронів". Для цього хочуть використати технології, які пройшли бойове випробування в Україні.

ЄСбезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
ЄС
Мерц: Німеччина визначиться щодо санкцій ЄС проти Ізраїлю до жовтня
Посли ЄС позачергово зберуться у Брюсселі 19 вересня заради 19-го пакета санкцій проти РФ
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: