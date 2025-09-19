Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує провести наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС і запросив на нх Україну.
Джерело: Reuters
Деталі: Кубілюс заявив, що проведе відеоконференцію щодо цього проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, який може поділитися досвідом війни.
"Ми дійсно хочемо рухатися вперед з дуже інтенсивними та ефективними підготовками, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка є для нас дуже небезпечною... так швидко, як це можливо", – сказав Кубілюс.
Він повідомив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею створення лінії оборони проти дронів до вторгнення російських безпілотників в Польщу минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в життя.
Аналітики та офіційні особи заявили, що вторгнення дронів РФ в Польщу викрило прогалини в здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські та сили НАТО збили кілька з них.
Нагадаємо:
- Після порушення російськими безпілотниками повітряного простору НАТО Євросоюз поспішає витратити мільярди євро на створення "стіни з дронів". Для цього хочуть використати технології, які пройшли бойове випробування в Україні.